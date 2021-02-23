Гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП в Лос-Анджелесе

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Американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе. После ДТП его доставили в больницу, сообщает CNBC.

Автомобиль спортсмена разбился и перевернулся. Вудс был один в салоне. Его извлекли из машины при помощи гидравлических ножниц. В скором времени игрок в гольф был госпитализирован на скорой помощи.

Данных о том, в каком состоянии 45-летний гольфист, в настоящий момент нет. Авто Вудса было серьезно повреждено в результате происшествия. Причина аварии сейчас неизвестна.

Ранее боец Магомед Исмаилов попал в ДТП. Спортсмен признался, что не успел среагировать на резко затормозивший автомобиль.