Боец Магомед Исмаилов попал в ДТП

Фото: instagram.com/maga_isma

Российский боец Магомед Исмаилов попал в аварию, сообщает "Газета.ру".

Спортсмен признался, что не успел среагировать на резко затормозивший автомобиль, который пропускал пешехода. В результате боец получил два рассечения на голове.

"Я думал, он проедет, и зевнул в этот момент. Ситуация такая – две новые сечки на голове, я украшен. В следующем бою я буду более грозным. Чисто психологическое давление", – отметил боец.

В конце декабря прошлого года бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире. Потасовка произошла в октагоне после словесной перепалки.

Для того чтобы разнять дерущихся, пришлось вмешаться полиции. Турнир из-за произошедшего пришлось прервать. После конфликта бойцы дали объяснения полицейским. Сообщалось, что участники потасовки не получили серьезных повреждений.

