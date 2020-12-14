Чемпион Европы по армрестлингу среди инвалидов погиб в ДТП в Сургуте

Фото: vk.com/armsport_hmao

Чемпион Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслан Темирсултанов погиб в аварии в Сургуте. Об этом говорится на официальной странице федерации армрестлинга Ханты-Мансийского автономного округа "ВКонтакте".

"Сегодня ночью в автокатастрофе мы потеряли хорошего человека, нашего друга и товарища – Аслана Темирсултанова. Приносим свои соболезнования всем родным и близким Аслана", – сообщили в федерации.

В управлении МВД по Сургуту уточнили РИА Новости, что смертельная авария произошла в субботу вечером. В министерстве рассказали, что водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Camry.

В результате пассажир Lada скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, а водитель был госпитализирован с многочисленными травмами, уточнили в ведомстве.

Темирсултанов стал чемпионом Европы по армрестлингу среди спортсменов с нарушением зрения в своей весовой категории в 2019 году. За год до этого он завоевал серебряную медаль на чемпионате мира. Спортсмен также неоднократно становился призером европейских чемпионатов.

