Три человека погибли в ДТП с автобусом в Кузбассе

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Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса на трассе в Кузбассе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло на автодороге Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. Уточняется, что все жертвы находились в машине Toyota Vitz, пострадавших в автобусе "НефАЗ" не оказалось.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом "НефАЗ", выполнявшим рейс "Новокузнецк – Таштагол", – сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Таштагольскому району.

Ранее авария с участием трех автомобилей и рейсового автобуса произошла на западе Москвы. По предварительным данным, один человек погиб.