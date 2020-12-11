ДТП с участием трех машин и автобуса произошло на западе Москвы

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Авария с участием трех автомобилей и рейсового автобуса произошла на западе Москвы, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Машины столкнулись на пересечении улиц Академика Павлова и Партизанской.
"В результате столкновения, по предварительным данным, один человек, который находился в легковом автомобиле, погиб", – поделился источник.
Он добавил, что среди людей, находящихся в автобусе, погибших нет. В настоящее время на месте происшествия специалисты выясняют детали ДТП.
Ранее "Газель" с хлебом перевернулась на ТТК в районе метро "Автозаводская". Из перевернувшегося грузовика на дорогу высыпался хлеб, который затрудняет движение. Одну полосу перекрыли.