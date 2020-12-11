"Газель" с хлебом перевернулась на ТТК в районе метро "Автозаводская"

"Газель" с хлебом перевернулась на ТТК в районе метро "Автозаводская", передает телеканал Москва 24.

В ЦОДД предупредили, что из-за ДТП скорость потока на Трофимовской эстакаде снизилась до 7 километров в час.

"В районе Автозаводской на Третьем транспортном кольце в результате ДТП перевернулся хлебовоз. Пострадавших нет", – сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Из перевернувшегося грузовика на дорогу высыпался хлеб, который затрудняет движение. Для движения перекрыта одна полоса, отметил источник.

Ранее автомобиль сбил двух пешеходов на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на Ставропольской улице. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и врачи.

