Путин поздравил россиян с победой на ЧМ в парном фигурном катании

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Владимир Путин поздравил фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли золотой счет нашей сборной на нынешних соревнованиях. И, конечно, особые слова признательности – вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе", – сказал президент.

Путин также поделал спортсменам новых свершений и всего наилучшего.

Мишина и Галлямов выступали на чемпионате мира впервые. Бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, серебро – у двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая.

Первое место в соревнованиях спортивных пар сборная России не занимала с 2013 года. Тогда лидерами стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

