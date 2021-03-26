Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

26 марта, 21:13

Путин поздравил россиян с победой на ЧМ в парном фигурном катании

спорт

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Владимир Путин поздравил фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли золотой счет нашей сборной на нынешних соревнованиях. И, конечно, особые слова признательности – вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе", – сказал президент.

Путин также поделал спортсменам новых свершений и всего наилучшего.

Мишина и Галлямов выступали на чемпионате мира впервые. Бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, серебро – у двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая.

Первое место в соревнованиях спортивных пар сборная России не занимала с 2013 года. Тогда лидерами стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Россияне стали чемпионами мира в парном фигурном катании

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать