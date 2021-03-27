Российские фигуристы Кацалапов и Синицина завоевали золото в танцах на льду на ЧМ

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина победили на соревновании танцевальных дуэтов на Чемпионате мира, проводимом в Стокгольме. Это золото стало для российских спортсменов третьим на ЧМ 2021 года.

Соревнование проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Александра Степанова и Иван Букин заняли пятую позицию, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – десятую.

Ранее российские фигуристки взяли все медали на Чемпионате мира. Первое место заняла Анна Щербакова.