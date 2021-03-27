Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
Золото завоевала Анна Щербакова, набравшая 233,17 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46), бронза у Александры Трусовой (217,20).
16-летняя Трусова шла после короткой программы лишь 12-й, однако смогла показать лучшее выступление в произвольной программе (152,38).
Для Щербаковой и Трусовой чемпионат мира в Швеции стал дебютным на взрослом уровне. Туктамышева выигрывала первенство в 2015 году.
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ранее заняли первое место в соревнованиях спортивных пар.
Россияне стали чемпионами мира в парном фигурном катании