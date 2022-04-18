Тренер рассказал о состоянии фигуриста Семененко

10:56
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Российский фигурист, участник Олимпийских игр 2022 года Евгений Семененко остается в больнице. Об этом РИА Новости рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.
"Как я уже говорил, обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки. В настоящий момент он продолжает находиться в больнице. Сколько он там еще пробудет, неизвестно, но такое состояние требует покоя, лучше – как можно дольше", – пояснил Мишин.
18-летний фигурист был госпитализирован с сотрясением мозга в субботу, 16 апреля. Во время ледового шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге Семененко попытался сделать четверной прыжок в начале проката, однако неудачно приземлился, ударившись головой о лед. Спортсмен несколько раз пытался встать, но упал на первый ряд партера.
Позже ведущая шоу "Союз чемпионов" Яна Рудковская рассказала о состоянии пострадавшего фигуриста. Она сообщила, что за Семененко лично наблюдает главврач больницы, в которую был доставлен спортсмен.
Фигурист Евгений Семененко получил травму головы на шоу Плющенко
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