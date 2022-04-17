Фигуристу Семененко диагностировали сотрясение мозга

Фото: телеграм-канал "Baza"

Российскому фигуристу Евгению Семененко диагностировано сотрясение мозга после падения на шоу Евгения Плющенко "Союз чемпионов", сообщила тренер спортсмена Татьяна Мишина.

"Диагноз – сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет", – приводит слова Мишиной ТАСС.

Накануне спортсмен при исполнении четверного прыжка упал и ударился головой об лед. Он попытался несколько раз встать, однако потом потерялся в пространстве, оказавшись на трибуне со зрителями. Со льда 18-летнего фигуриста увезли на носилках.

Семененко является победителем командного чемпионата мира 2021 года.

