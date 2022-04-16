Фигурист Семененко получил травму головы на шоу Плющенко

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Российский фигурист Евгений Семененко получил травму голову на шоу Евгения Плющенко. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, спортсмен при исполнении четверного прыжка упал и ударился головой об лед. Он попытался несколько раз встать, однако потом потерялся в пространстве, оказавшись на трибуне со зрителями.

Со льда 18-летнего фигуриста увезли на носилках. Ведущая шоу Яна Рудковская сказала, что спортсмен находится в сознании.

Семененко является победителем командного чемпионата мира 2021 года.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы приняли участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Мероприятие состоялось в ДС "Мегаспорт" в среду, 13 апреля. Спортсмены команды Тутберидзе и приглашенные лидеры сборной РФ показали выступления, с которыми им удалось установить мировые рекорды и выступить на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

