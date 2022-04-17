Рудковская рассказала о состоянии фигуриста Семененко, упавшего во время шоу

Фото: телеграм-канал "112"

Состояние фигуриста Евгения Семененко, который получил травму на шоу Евгения Плющенко "Союз чемпионов", находится на личном контроле главврача больницы, в которую был доставлен спортсмен.

Об этом сообщила ведущая шоу Яна Рудковская в своем телеграм-канале. По ее словам, у спортсмена подозрение на черепно-мозговую травму, однако окончательный диагноз будет поставлен только после полного обследования.

Инцидент произошел накануне вечером. Семененко при исполнении четверного прыжка упал и ударился головой об лед. Он попытался несколько раз встать, однако потом потерялся в пространстве, оказавшись на трибуне со зрителями. Со льда 18-летнего фигуриста увезли на носилках.

Ранее российская фигуристка Алена Косторная заявила, что сломала левую руку. Спортсменка рассказала, что прекрасно себя чувствует. По ее словам, травма не мешает ей тренироваться. До этого фигуристка не стала бороться за попадание на Олимпиаду в Пекине из-за аналогичной травмы правой руки.

