Названа причина смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле

Фото: AP/TASS/Ivan Sekretarev

Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом со ссылкой на документ из больницы сообщает РИА Новости.

"Смерть наступила в 15.27 из-за отказа различных органов вследствие прогрессирующего рака", – указано в документе.

О смерти легенды футбола 29 декабря сообщила его дочь. Ему было 82 года.

До этого Пеле начал прощаться со своей семьей. Перед смертью экс-футболист собрал близких людей. 29 ноября его госпитализировали для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции.

Полное имя Пеле – Эдсон Арантис ду Насименту. Это единственный в истории футболист, получивший титул чемпиона мира в качестве игрока трижды (в 1958, 1962 и 1970 годах). Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии – на его счету 77 голов в 92 матчах. Футболист завершил карьеру в 1977 году.

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