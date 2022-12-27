19:57Спорт
Бразильский клуб разместит на форме корону в честь легенды футбола Пеле
Фото: ТАСС/Ray Tang/Zuma
Бразильский футбольный клуб "Сантос" разместит на форме команды корону в честь легендарного игрока, трехкратного чемпиона мира Пеле. Об этом сообщает издание Globo Esportes.
Таким образом клуб решил отдать дань уважения футболисту на фоне сообщений о значительном ухудшении его здоровья.
"Сантос" будет играть в 2023 году с двумя звездами и короной поверх значка", – сообщил глава совещательного совета клуба Селсо Жатене.
Ранее стало известно, что 82-летний экс-футболист начал прощаться со своей семьей. Пеле собрал близких людей перед смертью.
Дочь спортсмена Кели Кристина Насименто рассказала, что семья продолжает верить в его выздоровление.
Экс-футболист был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. В сентябре 2021 года трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
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