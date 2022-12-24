Дочь Пеле рассказала о состоянии трехкратного чемпиона мира по футболу

Фото: ТАСС/EPA/SEBASTIAO MOREIRA

Дочь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле Кели Кристина Насименто рассказала о его состоянии. Своему отцу девушка посвятила пост в Instagram (деятельность Meta, куда входят соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская).

По словам дочери знаменитого футболиста, его семья продолжает верить, что он сможет поправиться.

"Мы продолжаем быть здесь, в борьбе и в вере. Еще одна ночь вместе", – написала Кели Кристина Насименто под фотографией, где она обнимается со своим отцом в больничной палате.

В четверг врачи клиники в Сан-Паулу сообщили об ухудшении состояния здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Отмечалось, что наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

При этом врачи заявили, что 82-летний бразилец по-прежнему находится в обычной палате и не нуждается в переводе в реанимацию или отделение полуинтенсивной терапии.

Экс-футболист был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции.

В сентябре прошлого года трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.



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