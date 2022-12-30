FIFA призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле

Фото: TACC/Sven Simon/picture alliance

Международная федерация футбола (FIFA) призвала всех организаторов соревнований вплоть до конца следующей недели начинать все матчи с минуты молчания в память о трехкратном чемпионе мира бразильце Пеле. Об этом говорится в обращении FIFA ко всем входящим в нее 211 национальным ассоциациям, сообщает РИА Новости.

Английская Премьер-лига заявила, что все матчи очередного тура чемпионата, которые пройдут с 30 декабря по 1 января, будут начинаться с минуты аплодисментов в память о Пеле, а все игроки выйдут на поле с черными нарукавными повязками.

О смерти 82-летнего Пеле стало известно 29 декабря. Согласно документу о смерти, он умер в 15:27 из-за отказа органов вследствие прогрессирующего рака.

Церемония прощания с футболистом пройдет утром 2 января на стадионе "Вила Белмиро" в бразильском Сантусе. Проститься смогут все желающие, однако им запретят приближаться к гробу.

Полное имя Пеле – Эдсон Арантис ду Насименту. Это единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии – на его счету 77 голов в 92 матчах.

На протяжении 18 лет он представлял бразильский "Сантос", после этого еще три года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977 году.

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