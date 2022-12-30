Церемония прощания с Пеле пройдет 2–3 января в бразильском Сантусе

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Церемония прощания с единственным в истории трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле начнется утром 2 января на стадионе "Вила Белмиро" в бразильском Сантусе. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Сантос", за который долгие годы выступал легендарный бразилец.

Отмечается, что тело Пеле доставят в Сантус из больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Прощание с великим футболистом начнется в 10:00 по местному времени и продлится сутки.

Проститься с Пеле смогут все желающие, однако посетителям будет запрещено приближаться к гробу. По окончании церемонии по улицам Сантуса пройдет траурная процессия. Ее конечным пунктом станет мемориальный комплекс "Вселенский некрополь", где Пеле похоронят.

Похороны футболиста будут непубличными. Ожидается, что на них будут присутствовать только семья Пеле и его близкие друзья.

О смерти Пеле 29 декабря сообщила его дочь. Ему было 82 года.

До этого трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле начал прощаться со своей семьей. Пеле собрал близких людей перед смертью.

Легендарный футболист был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. В сентябре 2021 года трехкратный чемпион мира по футболу перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет

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