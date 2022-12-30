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Цветы в память о Пеле приносят к посольству Бразилии в Москве, сообщает РИА Новости.

На данный момент на здании дипмиссии приспущен флаг.

"На дверях посольства висит флаг Бразилии, на котором написано от руки: "От болельщиков сборной России и СССР футбольного клуба "Торпедо Москва", – отметили в сообщении.

О смерти трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле стало известно 29 декабря. Футболист скончался в 82 года.

Ранее сообщалось, что Пеле начал прощаться с родными и близкими. Здоровье спортсмена ухудшалось с каждым днем.

В Бразилии начали готовиться к похоронам Пеле

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