12:12Спорт
Цветы в память о Пеле приносят к посольству Бразилии в Москве
Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon
Цветы в память о Пеле приносят к посольству Бразилии в Москве, сообщает РИА Новости.
На данный момент на здании дипмиссии приспущен флаг.
"На дверях посольства висит флаг Бразилии, на котором написано от руки: "От болельщиков сборной России и СССР футбольного клуба "Торпедо Москва", – отметили в сообщении.
О смерти трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле стало известно 29 декабря. Футболист скончался в 82 года.
Ранее сообщалось, что Пеле начал прощаться с родными и близкими. Здоровье спортсмена ухудшалось с каждым днем.
В Бразилии начали готовиться к похоронам Пеле
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