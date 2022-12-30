Умер советский футболист Владимир Баркая

Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-син

Советский футболист, чемпион СССР 1964 года Владимир Баркая скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство спорта Грузии.

"Министерство спорта выражает соболезнования в связи с кончиной легендарного грузинского футболиста Владимира Баркаи", – заявили в ведомстве.

В министерстве не стали раскрывать причины и обстоятельства смерти футболиста.

Владимир Баркая родился в 1937 году. В течение всей профессиональной карьеры, с 1957-го по 1967 год, Баркая выступал за тбилисское "Динамо". В составе команды из Грузии в 1964 году футболист завоевал золотую медаль чемпионата СССР. Также нападающий сыграл два матча в составе сборной СССР.

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