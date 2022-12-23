Скончался чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джордж Коэн

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Скончался чемпион мира по футболу 1966 года Джордж Коэн, выступавший в составе сборной Англии, передает ТАСС.

Информацию о кончине игрока распространил футбольный клуб "Фулхэм", за который на протяжении всей карьеры выступал спортсмен. При этом причина смерти Коэна не уточняется.

Спортсмену было 83 года. В 2009 году он был включен в Зал славы английского футбола. В 2000 году получил рыцарский орден Британской империи.

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