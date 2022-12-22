22 декабря, 19:16Спорт
Умер заслуженный тренер РФ по фехтованию Михаил Золотарев
Фото: rusfencing.ru
Заслуженный мастер спорта по фехтованию на рапирах, заслуженный тренер РФ Михаил Золотарев умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).
Причина смерти тренера пока остается неизвестной.
"Михаил Юрьевич обладал уникальным даром разглядеть и развить таланты перспективных молодых спортсменов, а для своих учеников он был наставником не только в фехтовальном зале, но и за его пределами", – говорится в публикации ФФР.
За годы своей профессиональной деятельности Золотарев воспитал множество выдающихся учеников. Среди них – олимпийские чемпионки Светлана Бойко и Виктория Никишина, серебряные призеры Олимпийских игр Сергей Голубицкий и Владимир Лапицкий.
Тренер награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и почетным знаком "За заслуги в спорте".
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