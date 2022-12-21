Вратарь молодежной женской футбольной команды ЦСКА скончалась в 17 лет

Фото: wfccska.ru

Вратарь молодежной женской футбольной команды ЦСКА Виктория Виноградова скончалась в 17 лет, сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

Футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования родным и близким Виноградовой. Причина смерти не уточняется, известно, что девушка находилась в отпуске.

"Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь", – написали на сайте.

В сезоне 2022 года Виноградова выступала на позиции вратаря за молодежную команду ЖФК ЦСКА.

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