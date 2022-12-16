Экс-тренер "Фиорентины" Синиша Михайлович умер в возрасте 53 лет

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На 54-м году жизни скончался сербский тренер по футболу, бывший тренер футбольного клуба "Фиорентина" Синиша Михайлович, сообщается в аккаунте итальянского клуба в Twitter.

"Фиорентина" оплакивает смерть Синиши Михайловича и соболезнует семье и близким", – говорится в сообщении.

Синиша Михайлович летом 2019 года объявил о том, что болен лейкемией. Тренер периодически проходил курсы лечения от заболевания, продолжая руководить командой. Михайлович прошел три курса химиотерапии и пересадку костного мозга. В марте этого года тренер сообщил, что ему необходим новый курс терапии из-за вернувшейся болезни.

Он возглавлял итальянские "Болонью", "Катанью", "Фиорентину", "Сампдорию", "Милан" и "Торино", португальский "Спортинг" и сборную Сербии, а в 2019 году признавался тренером года в Сербии.

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