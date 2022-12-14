Фото: instagram.com/granddaddy_iu (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена)

Американский рэпер Аюб Бей, более известный как Grand Daddy I.U., умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание People со ссылкой на его продюсера и друга Пита Рока.

По его словам, музыкант скончался во сне. Однако Рок не стал раскрывать причины и обстоятельства смерти Grand Daddy I.U.

Представитель рэпера выразила соболезнования в связи с его смертью, также воздержавшись от описания обстоятельств случившегося.

"Нет, я не в порядке. Я опустошена. Любому, кто действительно меня знает, известно, сколько чистой любви и уважения я испытываю к нему и из уважения к нему и его семье я сейчас молчу", – написала она в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Grand Daddy I.U. родился в 1968 году. Музыкальную карьеру рэпер начал в составе группы Juice Crew, образованной в 1983 году. Первый сольный альбом музыканта Smooth Assassin вышел в 1990 году и принес ему широкую известность. Впоследствии он выпустил еще три полноформатные пластинки и несколько синглов.

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