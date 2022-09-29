Умер рэпер Кулио, исполнивший песню Gangsta’s Paradise

Фото: ТАСС/AP/Rob Grabowski

Американский рэпер Кулио, известный благодаря треку Gangsta’s Paradise, скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

Как рассказал изданию менеджер артиста, Кулио (настоящее имя – Артис Леон Айви младший) умер в доме своего друга в Лос-Анджелесе.

"Друг вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла и констатировала смерть Кулио на месте происшествия. <...> медики подозревают, что у него остановилось сердце. Официальная причина смерти не установлена", – говорится в публикации.

Песня Gangsta’s Paradise была записана в 1995 году. Кулио исполнил его с рэпером L.V. (настоящее имя – Ларри Сандерс). Трек быстро завоевал популярность и прозвучал в фильме "Опасные умы". За исполнение данной композиции Кулио получил Грэмми.

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