Рэпера PnB Rock застрелили во время ограбления в Лос-Анджелесе

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Рэпера PnB Rock убили во время ограбления ресторана Roscoe's Chicken and Waffles в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает New York Post.

По данным правоохранителей, злоумышленник размахивал оружием внутри заведения и угрожал исполнителю. При этом целью грабителя были украшения PnB Rock.

В результате мужчина выстрелил в рэпера и ушел через боковую дверь. Позднее он уехал с парковки на автомобиле. Исполнителя госпитализировали с огнестрельными ранениями, однако врачам его спасти не удалось.

PnB Rock стал популярным в 2015 году. Ему принесла известность песня "Selfish", которая взяла 51 место в хит-параде ста наиболее популярных в США треков, публикуемого журналом Billboard.