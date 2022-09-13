Режиссер Жан-Люк Годар принял добровольное решение уйти из жизни – СМИ

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Французский режиссер Жан-Люк Годар, скончавшийся на 92-м году жизни, принял решение о добровольном уходе из жизни. Об этом сообщает Libération со ссылкой на семью Годара.

В последние годы режиссер жил в коммуне Роль в Швейцарии, где легализовано самоубийство при содействии посторонних.

"Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали", – пояснил родственник Годара.

Его супруга Анн-Мари Мьевиль в свою очередь рассказала, что режиссер умер мирно в собственном доме в окружении родных.

Жан-Люк Годар умер 13 сентября в возрасте 91 года. Режиссер стал одним из основателей французской новой волны. Его ранее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.

Он наиболее известен по картине "На последнем дыхании", открывшей миру Жан-Поля Бельмондо. Годар также запомнился фильмами "Маленький солдат", "Безумный пьеро" и "Мужское – женское".