Режиссер Жан-Люк Годар принял добровольное решение уйти из жизни – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Gaetan Bally
Французский режиссер Жан-Люк Годар, скончавшийся на 92-м году жизни, принял решение о добровольном уходе из жизни. Об этом сообщает Libération со ссылкой на семью Годара.
В последние годы режиссер жил в коммуне Роль в Швейцарии, где легализовано самоубийство при содействии посторонних.
"Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали", – пояснил родственник Годара.
Его супруга Анн-Мари Мьевиль в свою очередь рассказала, что режиссер умер мирно в собственном доме в окружении родных.
Жан-Люк Годар умер 13 сентября в возрасте 91 года. Режиссер стал одним из основателей французской новой волны. Его ранее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.
Он наиболее известен по картине "На последнем дыхании", открывшей миру Жан-Поля Бельмондо. Годар также запомнился фильмами "Маленький солдат", "Безумный пьеро" и "Мужское – женское".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: