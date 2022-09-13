Фото: ТАСС/imago images/teutopress/imago stock&people

Умер французский режиссер Жан-Люк Годар, сообщает ТАСС. Кинематографист ушел из жизни в возрасте 91 года.

Годар был одним из режиссеров, стоявших у истоков французской новой волны. Его ранее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.

Он наиболее известен по картине "На последнем дыхании", открывшей миру Жан-Поля Бельмондо. Годар также запомнился фильмами "Маленький солдат", "Безумный пьеро" и "Мужское – женское".

Годар – двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, многократный обладатель премии "Сезар".