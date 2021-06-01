Скончался 20-летний рэпер Lil Loaded

Фото: instagram.com/Lil_Loaded

Рэпер Lil Loaded (Дашон Робертсон) скончался на 21-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его адвоката Ашкана Мехрияри.

При этом юрист не стал раскрывать причину смерти артиста.

"Увы, слухи подтвердились. Мистер Робертсон скончался", – уточнил он.

Известно, что в ноябре минувшего года рэпера задержали за убийство своего друга Халила Уокера. Он застрелил Уокера из винтовки. Статью переквалифицировали в "Убийство по неосторожности", артиста отпустили под залог. Ему разрешили вести концертную деятельность. Сам Lil Loaded считал себя невиновным.