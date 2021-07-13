Рэпер KTS Dre скончался, получив 64 пули

Фото: телеграм-канал Hue

10 июля неизвестные расстреляли освободившегося из тюрьмы рэпера KTS Dre (Лондре Сильвестр). Об этом сообщает "Газета.ру".

Злоумышленники выпустили в 31-летнего музыканта минимум 64 пули. KTS Dre скончался в больнице.

Ранения получили еще два человека: 60-летней женщине, сопровождавшей рэпера, пуля попала в колено, а 30-летняя случайная прохожая получила ранение по касательной.

Известно, что после случившегося подозреваемые покинули место происшествия на двух автомобилях.

Ранее стало известно о смерти 20-летнего рэпера Lil Loaded. В ноябре 2020 года его задержали за убийство друга Халила Уокера выстрелом из винтовки.

