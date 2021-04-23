Умер рэпер Shock G из группы Тупака Digital Underground

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Американский рэпер Грегори Джейкобс, более известный как Shock G, скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

О смерти исполнителя сообщил его отец Эдвард Рэйкер. По его словам, тело рэпера без признаков травм было найдено в отеле в городе Тампа в штате Флорида.

Причину смерти музыканта установят по результатам вскрытия.

Shock G, также известный как Humpty Hump, родился в 1963 году. С 1987 года он был фронтменом хип-хоп-группы Digital Underground, в которой начал творческую карьеру легендарный рэпер Тупак Шакур.