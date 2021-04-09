Скончался американский рэпер DMX

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На 51-м году жизни умер известный американский рэпер DMX (Эрл Симмонс). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его семью.

Уточняется, что музыкант ушел из жизни в больнице.

"Эрл был воином, который сражался до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое провели с ним", – рассказали его близкие.

Они также отметили, что музыка рэпера будет жить вечно, так как музыкант вдохновлял многих поклонников.

Как сообщает "Газета.ру", Эрл Симмонс попал в больницу после передозировки наркотиками, где находился в вегетативном состоянии. Предполагается, что передозировка наркотиков спровоцировала сердечный приступ.

Первый трек DMX прозвучал на радио в 1992 году. На первых строчках хит-парада Billboard 200 подряд дебютировали шесть его альбомов.