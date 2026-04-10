Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Москве 10 апреля

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега прогнозируется в Москве в пятницу, 10 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов выше нуля.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 2 градусов, по области – до минус 2 градусов.

Синоптики ожидают, что 10 апреля в Москве будет финальным днем арктического вторжения. В субботу, 11 апреля, влияние циклона начнет ослабевать и поступление холодного воздуха в столицу уменьшится. В этот день будут возможны небольшие дожди.

В столице начала цвести береза, однако из-за похолодания этот процесс замедлится. Кроме того, благодаря дождям, которые пришли в Москву, пыльцевые зерна осядут на почву и аллергикам станет немного легче.