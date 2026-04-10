Новости

Новости

Экономика

Центробанк объяснил рост использования наличных денег в марте

Одна из возможных причин роста объема наличных денег в обращении в марте этого года связана со случаями отключения мобильного интернета. Об этом сообщается в материалах Центробанка России.

По данным ЦБ, в марте объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 триллиона рублей, что заметно выше значений прошлых лет. При этом потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 триллиона рублей.

"Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей", – говорится в отчете Центробанка.

Помимо этого, оттоку ликвидности из банков могли способствовать операции зеркалирования ЦБ конвертации валюты Минфином РФ в рамках инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы за вторую половину прошлого года.

Ограничения на мобильную связь действовали в Москве с начала марта 2026 года. Перебои наблюдались и в некоторых других регионах. Как объясняли в Кремле, эти меры были необходимы для защиты граждан.

Примерно с 24 марта связь в Москве начала налаживаться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что профильные службы восстанавливают нормальную работу интернета в стране. При этом перебои со связью все еще наблюдаются, многие ресурсы пока что могут работать нестабильно.

