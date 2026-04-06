Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 10:57

Экономика

ЦБ запустил акцию по обмену монет на бумажные деньги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Акция "Монетная неделя", позволяющая гражданам обменять монеты на бумажные деньги, стартовала в России, следует из поста Центробанка в телеграм-канале.

Событие продлится с 6 апреля по 18-е число. К участию в нем привлечены более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи отделений банков по всей стране.

В течение этих дней россияне смогут обменять накопленные монеты на бумажные купюры как в отделениях финорганизаций, так и в магазинах, участвующих в акции. Также предусмотрена возможность перевести мелочь на свой банковский счет.

По итогам минувшего года россияне накопили наличными порядка 17,1 триллиона рублей. Всего за год объем наличных сбережений в рублевом эквиваленте увеличился на 4,6%, а объем наличной иностранной валюты вырос впервые за три года на 100 миллионов долларов.

Ранее ЦБ предложил обязать российские банки отчитываться о снятии наличных при помощи банкоматов, если операция произошла без согласия клиента. Сюда же относятся операции по выдаче наличных с согласием человека, но в случае обмана или злоупотребления его доверием.

Читайте также


экономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика