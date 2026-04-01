Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 14:09

Общество

В ЦБ заявили, что наличные и банковские карты не исчезнут в РФ в ближайшие 5 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Наличные средства и банковские карты не исчезнут в России в ближайшие 5 лет, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Может форм-фактор меняться. Не наличных, конечно, а карты виртуальные, еще в каком-то другом виде", – цитирует ее ТАСС.

При этом Бакина допустила, что за это время доля карт и наличных может перераспределиться – некарточные инструменты продолжат свой рост на фоне замедления роста популярности банковских карточек.

Ранее Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из РФ в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов, то есть около 8,1 миллиона рублей. Исключением станут случаи, когда вывоз валюты происходит через воздушные пункты пропуска через границу РФ в международных аэропортах, список которых определит кабмин РФ. Кроме того, гражданам нужно будет иметь при себе банковские выписки.

обществофинансы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика