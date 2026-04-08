Песков: профильные службы восстанавливают работу интернета в России

Профильные службы восстанавливают нормальную работу интернета в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о проблемах со связью в стране.

Пресс-секретарь президента уточнил, что пока перебои со связью и интернетом все еще наблюдаются в России. Многие ресурсы пока что работают нестабильно.

Ограничения на мобильную связь действовали в Москве с начала марта 2026 года. Перебои наблюдались и в некоторых других регионах. Как объяснял ранее Песков, эти меры были необходимы для защиты граждан.

По информации журналистов, связь начала налаживаться в Москве с 24 марта. В частности, интернет появился в районах таких станций, как "Парк культуры", "Арбатская", "Серпуховская", "Новослободская" и других.

