IT-эксперт Мясоедов: в России ведутся разработки механизма единого отключения от интернета

В России на данный момент нет единого механизма отключения от мирового интернета, однако ведутся разработки на случай масштабной хакерской атаки. Такое мнение высказал IT-эксперт и специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с "Абзацем".

"Такие действия могут быть применены в случае возникновения глобальных угроз для нашей страны: какой-нибудь очень большой хакерской атаки с применением искусственного интеллекта, DDoS-атаки, попытки дискредитировать наши порталы и сайты. Во всяком случае, такие официальные причины озвучиваются регулятором, для чего это все делается", – рассказал Мясоедов.

По словам эксперта, представить подобные киберугрозы в масштабах всей страны тяжело. Мясоедов предположил, что причиной подобного решения может стать политика, приведя в пример отключение интернета в Иране во время внутренних волнений, которые, предположительно, подогревались извне.

Ранее в МВД России призвали соблюдать принцип "нулевого доверия" в цифровой среде. Многие мошенники скрываются под аккаунтами родственников, коллег и друзей, что приводит к первой эмоциональной реакции, которая заставляет пропустить проверку информации. В ведомстве напомнили, что это необходимая мера защиты.