Москалькова проинформирует ООН о пытках российских военных в украинском плену

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что собирается провести встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека из-за пыток российских военнопленных на Украине.

По словам омбудсмена, солдаты после возвращения рассказывают о пытках в украинском плену, совершенных в отношении них. Она указала, что власти реагируют на каждое обращение.

Встреча пройдет в формате видеоконференции. Москалькова планирует не только сообщить в ООН про пытки российских военнопленных на Украине, но и вновь обратить внимание на письменные обращения, которые были направлены омбудсменом.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что украинские солдаты били российских палками и электричеством, а также спускали на них собак. Он уточнил, что такие истории военным следователям рассказали военнослужащие, находившиеся в украинском плену.

Противник совершал преступления в "свое удовольствие", сказал Бастрыкин. По его словам, сотрудники СК общаются с каждым бойцом, вернувшимся из украинского плена. Практически все они говорят о том, как украинцы нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие пытки и истязания.

