08 апреля, 15:45

Эндокринолог Королева: чтение новостей с утра может снизить либидо

Буквенная катастрофа: почему нельзя начинать утро с чтения новостей

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса на 25%, заявили эксперты. Чем это грозит организму и как с этим справиться, разбиралась Москва 24.

Доза утреннего стресса

Чтение новостей по утрам может поднять уровень кортизола (гормона стресса) на 25%, рассказала "Осторожно Media" заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Мария Казарян.

По ее словам, скроллинг более двух часов в день провоцирует психическую усталость и бессонницу. Поэтому по утрам, после пробуждения, рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту. Такая привычка позволит избежать выработки кортизола и нарушения естественного подъема настроения. Кроме того, важно заниматься зарядкой, дыхательными упражнениями и завтракать.

Исследование Американской психологической ассоциации показало, что чрезмерное потребление новостей напрямую связано с усилением симптомов депрессии. Причиной является бесконтрольное пролистывание негативного контента. Это происходит из-за активации миндалевидного тела мозга – своего рода "детектора угроз". Оно реагирует на хронический стресс, вызывая тревогу, страх и негативные эмоции.
Мария Казарян
заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета

Казарян добавила, что также новости не стоит читать минимум за пару часов до сна, поэтому гаджеты лучше заменить книгой. Это поспособствует выработке мелатонина и нормализует циркадные ритмы.

Помимо этого, специалист порекомендовала в целом ограничивать себя в потреблении новостей на протяжении всего дня – это поможет уберечься от депрессии, тревожности и хронического стресса.

При этом последний способен спровоцировать у молодого поколения раннее развитие болезни Альцгеймера. Клинические данные подтвердили, что стойкое повышение кортизола обладает нейротоксичностью и ведет к атрофии гиппокампа – структуры мозга, отвечающей за память, что является маркером ухудшения когнитивных функций.

Серьезные последствия

Врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева в разговоре с Москвой 24 согласилась с тем, что чтение новостей по утрам усиливает пульс и может ощутимо повышать уровень кортизола.

"На новости о происходящем в мире накладываются свои проблемы – у каждого есть задачи, цели, какие-то трудности. Все это вспоминается, и получается двойное напряжение", – отметила эксперт. 

Поэтому она посоветовала начинать день с других ритуалов. Например, медитации в течение 5–7 минут в тишине лежа в кровати или в положении сидя. Помимо этого, есть аффирмации, которые заряжают энергией на целый день.

"Далее стоит включить яркое освещение. Весна может быть дождливой, поэтому солнечного света все равно не хватает. Эндокринологи, сомнологи и диетологи сходятся во мнении, что утром нужен яркий свет, чтобы разбудить организм и настроить его на длинный день", – объяснила Королева.

Также вместо утренних новостей стоит приготовить себе вкусный завтрак. Лучше, чтобы в тарелке было что-то красивое и полезное: каша на воде или на молоке пополам с водой, ягоды, которые своими красками добавляют положительных эмоций, и белок – пара яиц, творог или кусок индейки.

Питательный завтрак важен, потому что 90% серотонина – гормона счастья – вырабатывается в кишечнике.
Егана Королева
врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ

Также рекомендуется сделать небольшую зарядку или гимнастику в течение 10 минут. Это запустит организм, придаст бодрости и поможет выработке дофамина – еще одного гормона счастья, который получают от физической нагрузки, рассказала специалист.

"Важно подчеркнуть, что повышение уровня кортизола на 25% – это немалое количество. Более того, это даже усредненная цифра, которая зависит от психоэмоционального состояния человека. Поэтому, если уже есть хронический стресс и повышенный кортизол, это может быть опасно, так как увеличение уровня гормона происходит систематически", – отметила эксперт. 

В свою очередь, такой стресс ведет к нарушениям сна и метаболизма, перееданию и набору массы тела. Далее это способно приводить к дефицитам и проблемам с органами. Депрессивные состояния, психоэмоциональные проблемы, нарушения либидо – все это может быть последствием повышенного кортизола, указала Королева.

Психолог Ангелина Сурина в беседе с Москвой 24 добавила, что с утра нужно смотреть только срочные сообщения.

"Также стоит распланировать день, представляя, как все задачи выполняются позитивно, достигаются цели. После этого можно "включиться" во внешний мир. Планирование формирует концентрацию внимания и рабочий настрой. Кроме того, это занятие способствует выработке дофамина", – рассказала эксперт.

Она добавила, что дофамин – это не только гормон радости, но и мотивации.  

Этот "двигатель" помогает зарядиться. Планирование способствует концентрации, настраиванию себя на рабочий лад, созданию дисциплины. Также можно визуализировать цель, которую уже достигаешь: "Сегодня я сделаю это, получу прибыль, заключу договор". Это формирует мотивационную гормональную схему.
Ангелина Сурина
психолог

Важно подчеркнуть, что кортизол способствует тому, что психика привыкает тревожиться: меняется мышление, возникают мышечные спазмы. Это провоцирует психосоматические болезни: головные боли, межреберную невралгию из-за сжатия мышц. Возникает напряжение тела, и где это происходит больше всего, там начинаются неприятные ощущения. 

"Еще, если человек живет в токсичной среде и не выходит из нее, например, состоит в абьюзивных отношениях, у него тоже формируется привычка тревожиться. Это нередко приводит к биполярному расстройству", – рассказала психолог. 

Не стоит забывать, что тревога – это страх, который может также сформировать ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). Поэтому, если однажды просто застрять в лифте, может появиться боязнь находиться в метро, общественном транспорте и других местах. После, как следствие, развиваются панические атаки, добавила специалист.

Тревожность также может проявляться раздражением – это защитная реакция от страха, возникающего из-за чувства беспомощности. Однако человек не способен контролировать все вокруг, он в силах отвечать только за свою жизнь, тело и пространство. Поэтому желательно сфокусироваться на этих аспектах, чтобы снизить уровень тревожности, заключила Сурина. 

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

