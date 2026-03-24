Невролог Гайфутдинов связал риски ранней деменции с употреблением фастфуда

Ключевыми факторами развития ранней деменции являются не генетика, а образ жизни, иммунитет, социальная активность и питание, заявили врачи. Как предупредить заболевание, разбиралась Москва 24.

Опасность кортизола

Молодые люди часто игнорируют хронический стресс, однако он может стать причиной раннего развития болезни Альцгеймера, рассказала врач-невролог, нейропсихолог, врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Жукова.

Эксперт пояснила, что биологически болезнь "не помолодела" – ранний старт процессов провоцирует именно современный образ жизни.

"Клинические данные подтверждают: стойкое повышение уровня кортизола обладает нейротоксичностью, приводя к атрофии гиппокампа – ключевой структуры для памяти. Это объективный маркер будущего когнитивного снижения", – объяснила врач.

В целом ранние формы деменции в отечественной медицине традиционно относят к возрасту от 45 до 65 лет. И если для поздней важны наследственность и ген APOE4, то для ранней ключевое значение имеет метаболический синдром, который развивается на фоне снижения защитных гормонов, пояснил в разговоре с Москвой 24 невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Рустем Гайфутдинов.

Он подчеркнул, что у женщин это связано с завершением фертильного периода, менопаузой, у мужчин – с постепенным снижением тестостерона после 30 лет.



Рустем Гайфутдинов невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Именно на этом фоне неправильные привычки, в том числе злоупотребление фастфудом, приводят к ожирению, которое влечет метаболический синдром: гипертонию, нарушение углеводного и жирового обмена, повышенную активность симпатической нервной системы и, как следствие, высокий уровень кортизола. Формируются высокие риски развития сосудистых и дегенеративных поражений головного мозга.

Особенно опасен висцеральный тип ожирения, когда жир откладывается не под кожей, а вокруг внутренних органов. Его легко определить по объему талии: у мужчин – более 102 сантиметров, у женщин – более 83 сантиметров. Висцеральный жир обладает высокой провоспалительной активностью и главным образом атакует головной мозг, в частности гипоталамус – структуру, отвечающую за метаболизм, адаптацию и продолжение рода, рассказал врач.

На фоне снижения защитных половых гормонов в гипоталамусе развивается слабая, но хроническая воспалительная активность, которая запускает каскад нарушений: повышение давления, ошибки в углеводном обмене (сахарный диабет), а также липидном (атеросклероз).

Гайфутдинов подчеркнул, что первый и самый чувствительный признак – трудности с фокусировкой и концентрацией внимания, необходимость большего времени для освоения новых задач, повышенная утомляемость при интеллектуальной работе.





Рустем Гайфутдинов невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Однако в целом объективные признаки на ранних стадиях неочевидны. Диагноз "деменция" требует динамического наблюдения не менее полугода и дифференциации с обратимыми состояниями: дефицитом витамина В12, гипотиреозом, последствиями черепно-мозговой травмы, хроническими субдуральными гематомами, опухолями, инсультом и другими. Поэтому при подозрении необходимо обратиться к врачу, который проведет не только нейропсихологическое тестирование, но и МРТ, проверит уровень гормонов и витаминов.

В свою очередь, профилактика ранней деменции сводится к здоровым привычкам. Это ограничение калорийности рациона, отказ от избытка животных жиров и фастфуда, регулярная физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, заключил невролог.

Факторы риска

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев подтвердил, что хронически высокий кортизол токсичен для гиппокампа – зоны мозга, которая работает как оперативная память и "флешка" для записи новых знаний. Под воздействием стресса нейронные связи разрушаются, и гиппокамп может даже физически уменьшаться в объеме.

"Одновременно подавляется работа префронтальной коры – внутреннего "директора", отвечающего за концентрацию, силу воли и планирование. Власть захватывает миндалевидное тело (центр тревоги), и мозг переходит в режим выживания, в котором не до запоминания сложной информации", – добавил психолог.

При этом риск болезни Альцгеймера, которая является частой причиной деменции, в 25–30 лет ничтожно мал, если не говорить о редчайших генетических мутациях. То, что массово фиксируют у зумеров и миллениалов сейчас, – это псевдодеменция, тяжелое когнитивное истощение, уверен эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Однако обольщаться не стоит: если этот процесс не остановить, хроническое нейровоспаление, нарушение метаболизма глюкозы в мозге и сосудистые изменения создают фундамент для раннего старта истинных нейродегенеративных процессов. Это означает, что первые органические изменения и реальная деменция могут прийти не в 75 лет, а в 45–50.

Первые признаки когнитивного сбоя, по словам врача, выглядят пугающе: так называемый "туман в голове", когда начинают забываться простые слова, несколько раз перечитывается один и тот же абзац, теряется нить разговора. Некоторые заходят в комнату и не могут вспомнить зачем. Все это часто заставляет молодых людей паниковать и ставить себе диагноз.

Однако здесь критически важно уметь отличать истинную угрозу нейродегенерации от других, обратимых расстройств.



Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Например, если это когнитивное истощение от длительного стресса, главная проблема кроется во временном токсичном воздействии кортизола на гиппокамп. Человек чувствует тотальную пустоту и раздражительность при попытке переключиться между задачами, но стоит убрать гаджеты и полноценно отоспаться в отпуске, как нейропластичность возьмет свое и память начнет возвращаться.

Врач добавил, что главный маркер, который помогает отличить эти состояния от начала истинной деменции, – сохранение критики к своему состоянию и характер забывчивости. При стрессе, тревоге или депрессии человек приходит в ужас от своей рассеянности, он замечает ее. При деменции нейронные связи разрушаются так, что критика исчезает одной из первых.

"Чтобы поддержать ясный ум, необходимо перестроить нейрофизиологический ландшафт мозга. Во-первых, критически важен сон. Именно в фазе глубокого сна активируется глимфатическая система мозга, которая вымывает накопленные за день нейротоксины, включая бета-амилоидные белки, напрямую связанные с деменцией. Во-вторых, необходимо стимулировать выработку белка BDNF (нейротрофический фактор мозга), который работает как "удобрение" для роста новых нейронных связей в гиппокампе. Лучший и научно доказанный способ его получить – с помощью регулярных кардионагрузок (быстрая ходьба, плавание) по 30–40 минут в день", – посоветовал врач.

В-третьих, мозгу необходима строгая информационная гигиена: чтобы структурировать память и разгрузить префронтальную кору, жизненно важны периоды блуждания разума без внешних стимулов – гулять без наушников, откладывать телефон за час до сна. Также помогают научно обоснованные методы саморегуляции из когнитивно-поведенческой терапии. Базовое диафрагмальное дыхание (когда выдох в два раза длиннее вдоха) напрямую стимулирует блуждающий нерв, который дает мозгу физиологическую команду "мы в безопасности", принудительно включая парасимпатическую систему и снижая выброс кортизола, заключил эксперт.

