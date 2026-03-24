Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 марта, 15:33

Общество
Главная / Истории /

Невролог Гайфутдинов связал риски ранней деменции с употреблением фастфуда

"Токсичный кортизол": стоит ли зумерам бояться ранней деменции

Ключевыми факторами развития ранней деменции являются не генетика, а образ жизни, иммунитет, социальная активность и питание, заявили врачи. Как предупредить заболевание, разбиралась Москва 24.

Опасность кортизола

Фото: 123RF.com/file404

Молодые люди часто игнорируют хронический стресс, однако он может стать причиной раннего развития болезни Альцгеймера, рассказала врач-невролог, нейропсихолог, врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Жукова.

Эксперт пояснила, что биологически болезнь "не помолодела" – ранний старт процессов провоцирует именно современный образ жизни.

"Клинические данные подтверждают: стойкое повышение уровня кортизола обладает нейротоксичностью, приводя к атрофии гиппокампа – ключевой структуры для памяти. Это объективный маркер будущего когнитивного снижения", – объяснила врач.

В целом ранние формы деменции в отечественной медицине традиционно относят к возрасту от 45 до 65 лет. И если для поздней важны наследственность и ген APOE4, то для ранней ключевое значение имеет метаболический синдром, который развивается на фоне снижения защитных гормонов, пояснил в разговоре с Москвой 24 невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Рустем Гайфутдинов.

Он подчеркнул, что у женщин это связано с завершением фертильного периода, менопаузой, у мужчин – с постепенным снижением тестостерона после 30 лет.

Именно на этом фоне неправильные привычки, в том числе злоупотребление фастфудом, приводят к ожирению, которое влечет метаболический синдром: гипертонию, нарушение углеводного и жирового обмена, повышенную активность симпатической нервной системы и, как следствие, высокий уровень кортизола. Формируются высокие риски развития сосудистых и дегенеративных поражений головного мозга.
Рустем Гайфутдинов
невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Особенно опасен висцеральный тип ожирения, когда жир откладывается не под кожей, а вокруг внутренних органов. Его легко определить по объему талии: у мужчин – более 102 сантиметров, у женщин – более 83 сантиметров. Висцеральный жир обладает высокой провоспалительной активностью и главным образом атакует головной мозг, в частности гипоталамус – структуру, отвечающую за метаболизм, адаптацию и продолжение рода, рассказал врач.

На фоне снижения защитных половых гормонов в гипоталамусе развивается слабая, но хроническая воспалительная активность, которая запускает каскад нарушений: повышение давления, ошибки в углеводном обмене (сахарный диабет), а также липидном (атеросклероз).

Гайфутдинов подчеркнул, что первый и самый чувствительный признак – трудности с фокусировкой и концентрацией внимания, необходимость большего времени для освоения новых задач, повышенная утомляемость при интеллектуальной работе.

Однако в целом объективные признаки на ранних стадиях неочевидны. Диагноз "деменция" требует динамического наблюдения не менее полугода и дифференциации с обратимыми состояниями: дефицитом витамина В12, гипотиреозом, последствиями черепно-мозговой травмы, хроническими субдуральными гематомами, опухолями, инсультом и другими. Поэтому при подозрении необходимо обратиться к врачу, который проведет не только нейропсихологическое тестирование, но и МРТ, проверит уровень гормонов и витаминов.
Рустем Гайфутдинов
невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

В свою очередь, профилактика ранней деменции сводится к здоровым привычкам. Это ограничение калорийности рациона, отказ от избытка животных жиров и фастфуда, регулярная физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, заключил невролог.

Факторы риска

Фото: 123RF.com/pressmaster

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев подтвердил, что хронически высокий кортизол токсичен для гиппокампа – зоны мозга, которая работает как оперативная память и "флешка" для записи новых знаний. Под воздействием стресса нейронные связи разрушаются, и гиппокамп может даже физически уменьшаться в объеме.

"Одновременно подавляется работа префронтальной коры – внутреннего "директора", отвечающего за концентрацию, силу воли и планирование. Власть захватывает миндалевидное тело (центр тревоги), и мозг переходит в режим выживания, в котором не до запоминания сложной информации", – добавил психолог.

При этом риск болезни Альцгеймера, которая является частой причиной деменции, в 25–30 лет ничтожно мал, если не говорить о редчайших генетических мутациях. То, что массово фиксируют у зумеров и миллениалов сейчас, – это псевдодеменция, тяжелое когнитивное истощение, уверен эксперт.

Однако обольщаться не стоит: если этот процесс не остановить, хроническое нейровоспаление, нарушение метаболизма глюкозы в мозге и сосудистые изменения создают фундамент для раннего старта истинных нейродегенеративных процессов. Это означает, что первые органические изменения и реальная деменция могут прийти не в 75 лет, а в 45–50.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Первые признаки когнитивного сбоя, по словам врача, выглядят пугающе: так называемый "туман в голове", когда начинают забываться простые слова, несколько раз перечитывается один и тот же абзац, теряется нить разговора. Некоторые заходят в комнату и не могут вспомнить зачем. Все это часто заставляет молодых людей паниковать и ставить себе диагноз.

Однако здесь критически важно уметь отличать истинную угрозу нейродегенерации от других, обратимых расстройств.

Например, если это когнитивное истощение от длительного стресса, главная проблема кроется во временном токсичном воздействии кортизола на гиппокамп. Человек чувствует тотальную пустоту и раздражительность при попытке переключиться между задачами, но стоит убрать гаджеты и полноценно отоспаться в отпуске, как нейропластичность возьмет свое и память начнет возвращаться.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Врач добавил, что главный маркер, который помогает отличить эти состояния от начала истинной деменции, – сохранение критики к своему состоянию и характер забывчивости. При стрессе, тревоге или депрессии человек приходит в ужас от своей рассеянности, он замечает ее. При деменции нейронные связи разрушаются так, что критика исчезает одной из первых.

"Чтобы поддержать ясный ум, необходимо перестроить нейрофизиологический ландшафт мозга. Во-первых, критически важен сон. Именно в фазе глубокого сна активируется глимфатическая система мозга, которая вымывает накопленные за день нейротоксины, включая бета-амилоидные белки, напрямую связанные с деменцией. Во-вторых, необходимо стимулировать выработку белка BDNF (нейротрофический фактор мозга), который работает как "удобрение" для роста новых нейронных связей в гиппокампе. Лучший и научно доказанный способ его получить – с помощью регулярных кардионагрузок (быстрая ходьба, плавание) по 30–40 минут в день", – посоветовал врач.

В-третьих, мозгу необходима строгая информационная гигиена: чтобы структурировать память и разгрузить префронтальную кору, жизненно важны периоды блуждания разума без внешних стимулов – гулять без наушников, откладывать телефон за час до сна. Также помогают научно обоснованные методы саморегуляции из когнитивно-поведенческой терапии. Базовое диафрагмальное дыхание (когда выдох в два раза длиннее вдоха) напрямую стимулирует блуждающий нерв, который дает мозгу физиологическую команду "мы в безопасности", принудительно включая парасимпатическую систему и снижая выброс кортизола, заключил эксперт.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществоистории

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика