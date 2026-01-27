Врач Лишин: гиподинамия грозит болезнями простаты и суставов

Гиподинамия стала угрозой для населения Земли, утверждают эксперты. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недостатком физической активности страдает почти треть жителей планеты. Чем это грозит, разбиралась Москва 24.

Новый бич человечества

Гиподинамия превратилась в системную угрозу, рассказал изданию "Лента.ру" фитнес-тренер и хореограф Сергей Побегалов. В качестве доказательства он обратил внимание на данные ВОЗ, согласно которым систематическим недостатком движения страдает примерно 1,8 миллиарда человек – 31% населения Земли.

По словам эксперта, врачи рассматривают это как ключевой фактор роста таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, диабет второго типа, деменция и некоторые виды рака.





Сергей Побегалов фитнес-тренер и хореограф Когда организм получает недостаточно движения, страдают сосуды, метаболизм, иммунитет. Рано или поздно организм начинает расплачиваться – высоким давлением и уровнем сахара в крови, воспалениями, повышенным риском сердечных и онкологических заболеваний.

Побегалов добавил, что одного похода в спортзал раз в неделю недостаточно. Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, движение должно стать частью повседневной жизни через прогулки, активную работу по дому, езду на велосипеде и регулярные разминки.

При этом ранее в ВОЗ отмечали, что с 2010 по 2022 год распространенность гиподинамии среди взрослых выросла примерно на 5%. Если текущая тенденция сохранится, к 2030-му уже 35% населения не будет выполнять нормы физической активности, предупредили в организации.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алсу Галеева пояснила, что сидячая работа приводит к появлению "офисного" живота из-за низкой двигательной активности и долгого пребывания в одной позе. По ее словам, для профилактики важно правильно организовать рабочее место: отрегулировать стул так, чтобы стопы стояли на полу, колени были под углом 90 градусов, а экран – на уровне глаз. Кроме того, необходимо вставать и разминаться каждые 30–45 минут, выполняя наклоны таза, растяжку бедер и упражнение "кошка-корова" для расслабления позвоночника.

Необходимость в движении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-терапевт Виктор Лишин пояснил в беседе с Москвой 24, что жизнедеятельность человека основана на фундаментальном физиологическом принципе: организм нуждается в постоянном движении и нагрузке для поддержания здоровья.

"Активный рост и формирование мышечной ткани продолжается примерно до 20 лет у женщин и до 25 – у мужчин. Это критически важный период для создания мышечного каркаса. После 40 лет начинается естественный физиологический процесс – саркопения, то есть постепенная потеря мышечной массы. Это, в свою очередь, повышает риски развития таких состояний, как остеопороз", – рассказал врач.

Поэтому, по его словам, в промежутке между завершением роста и началом возрастных изменений особенно важно давать организму регулярную нагрузку.

"Мышцы состоят из разных типов волокон, что генетически предопределяет склонность к тем или иным видам активности, но тренировать их необходимо всем. Это касается не только скелетной мускулатуры, но и сердечной мышцы и сосудов", – пояснил Лишин.

В то же время нетренированный организм со слабыми мышцами и сосудами становится гораздо более уязвимым. Он хуже сопротивляется вирусным и бактериальным инфекциям, тяжелее переносит стресс, перепады атмосферного давления и температуры, добавил он.

"Фактически регулярная физическая активность – это основа устойчивости всех систем. Последствия малоподвижного образа жизни масштабны и системны. Это в первую очередь лишний вес, который стал глобальной проблемой. Далее – повышенный риск развития гипертонии, так как нетренированные сосуды не справляются с нагрузкой", – рассказал эксперт.

Кроме того, он уточнил, что плохое состояние сосудов также способствует нарушению метаболизма глюкозы и развитию сахарного диабета 2-го типа.





Виктор Лишин врач-терапевт Сидячий образ жизни нарушает кровоток в органах малого таза, негативно влияя, например, на здоровье простаты. Страдает опорно-двигательный аппарат: суставы теряют подвижность, а кости – плотность. Наконец, недостаток движения ухудшает кровоснабжение мозга, способствует накоплению "плохого" холестерина и развитию атеросклероза, что в разы увеличивает риски инфарктов и инсультов.

Если человек, осознав эти риски, решит изменить образ жизни, ключевое правило – постепенность, уточнил он.

"Нельзя резко начинать с интенсивных тренировок. Необходимо предварительно оценить состояние здоровья, сдать анализы и желательно проконсультироваться с врачом. Выбор физической активности должен соответствовать текущему уровню подготовки", – заключил Лишин.

Спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник согласился, что критическая нехватка движения стала одной из ключевых угроз здоровью в современном мире. В беседе с Москвой 24 он пояснил, что речь идет не только об отсутствии спорта, но и тотальном дефиците естественной физической активности в течение дня.

"По данным ВОЗ, проблема носит глобальный характер, а в развитых странах и крупных городах ситуация особенно тревожна: если в среднем по миру около трети взрослых людей не достигают рекомендованного уровня активности, то в мегаполисах эта доля может быть значительно выше", – сказал Скрипник.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер Основные причины очевидны: сидячая работа, повсеместное использование транспорта вместо ходьбы, лифты вместо лестниц, а также цифровизация досуга, который все чаще проходит пассивно перед экранами. Это побочный эффект комфорта и урбанизации, когда стремление минимизировать усилия прочно закрепляется в поведении.

Эксперт согласился, что последствия такого образа жизни системны и тяжелы. По его словам, до 30% случаев гипертонии, ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов связаны с недостатком движения.

"Здоровым и достаточным уровнем активности по мировым стандартам считается не менее 150–300 минут умеренной нагрузки (быстрая ходьба, велосипед, плавание) или 75–150 минут интенсивной активности (бег, игровые виды спорта, тренажерный зал) в неделю. К этому необходимо добавлять силовые упражнения на основные группы мышц минимум два раза в неделю", – добавил специалист.

Он обратил внимание, что критически важно также регулярно прерывать длительное сидение короткими паузами, чтобы встать, пройтись или сделать несколько простых упражнений. Практическим ориентиром может служить цель ежедневно делать не менее 7–10 тысяч шагов.

"Начинать повышать активность, особенно если уже есть проблемы со здоровьем, нужно с простого, следуя двум ключевым принципам: регулярности и плавному наращиванию нагрузки. Не стоит стремиться от нуля к марафону – лучше руководствоваться правилом "чуть больше, чем вчера", – посоветовал Скрипник.

При этом, по словам эксперта, начать можно с добавления ходьбы в повседневную рутину: выходить на остановку раньше по пути на работу, парковать машину подальше, пользоваться лестницей вместо лифта, устраивать короткие прогулки. В офисе можно сознательно организовывать поводы встать, например, поставив принтер в отдалении от своего стола.

"При наличии лишнего веса, повышенного давления, болей в суставах или сердце перед началом занятий крайне желательна консультация с врачом или специалистом по лечебной физкультуре. Важно чутко следить за самочувствием: одышка, головокружение, боль в груди или резкий скачок давления – сигналы немедленно остановиться и пересмотреть нагрузку вместе со специалистом", – уточнил персональный тренер.

Конечная цель борьбы с гиподинамией – не превратить каждого в спортсмена, а вернуть в жизнь необходимый уровень естественного движения для поддержания здоровья и качества жизни, заключил он.

