Эксперт Каневский назвал главную опасность домашних кардиотренажеров

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке оборудования для занятий дома.

Благодаря развитию маркетплейсов у людей появилась возможность покупать практически любой вид товаров, буквально не выходя из дома. Это в свою очередь дало возможность приобретать, казалось бы, оборудование, для покупки которого раньше нужно быть искать спецмагазины. Почитал отзывы в интернете, посмотрел несколько видео роликов – и можно "откладывать в корзину" необходимый товар.

При этом, чтобы заказать, например, оборудование для тренировок, особенно кардиотренажеры, одних отзывов и обзоров просто недостаточно: нужно учитывать и многие другие факторы, которые будут влиять на регулярность и качество занятий.

На что обратить внимание перед покупкой "кардио", разберем в этом материале.

Беговые дорожки

Пожалуй, один из самых востребованных видов домашних тренажеров. Как правило, рост интереса к такому роду оборудования появляется у людей, которые ходят похудеть за счет снижения жировой массы тела, а также в ситуации, когда нет возможности заниматься на улице или купить абонемент в фитнес-клуб. И самым распространенным видом "кардио" являются беговые дорожки.

Здесь при выборе нужно обратить внимание на много факторов.

Размер помещения, где будет стоять тренажер. Так как львиная доля дорожек – очень громоздкие изделия и только на фотографиях кажутся компактными, важно объективно понять, хватит ли вам места под конкретную модель. Именно по этой причине, если все-таки есть возможность съездить в магазин с образами тренажеров, я бы советовал совершить такую поездку.

Интенсивность занятий. Еще важно понять, к какому результату вы стремитесь и насколько регулярно планируете тренироваться, а также сколько людей будет эксплуатировать снаряд. Здесь абсолютно очевидно, что чем больше нагрузка, тем профессиональнее должна быть модель, от чего будет зависеть не только качество и безопасность занятий, но и срок службы оборудования. А еще выбор дорожки напрямую зависит от веса пользователя, ведь есть бюджетные модели, которые имеют серьезные ограничения по весу.

Вибрации. Беговая дорожка – достаточно шумный снаряд, от которого идут сильные вибрации по полу, что может создать серьезные неудобства, если вы живете в многоквартирном доме. Для решения этой проблемы используют специальный шумопоглощающий мат, что увеличивает расходы при покупке оборудования.

Ограничения по здоровью. Еще важно понимать, что бегать могут далеко не все люди, как из-за проблем со стороны опорно-двигательного аппарата, так и при избытке веса тела. А это означает, что при данных факторах нужно отдать предпочтение другому виду оборудования.

Эллиптические тренажеры

У данного оборудования есть ряд преимуществ по сравнению с дорожкой: отсутствует ударная нагрузка на суставы и позвоночник, в работу вовлекается больший мышечный массив. Однако при при выборе тренажера для дома возникает гораздо больше сложностей, чем при выборе беговой дорожки.

Здесь важно понять, что у всех нас разные антропометрические данные, если один тренажер может подойти конкретному человеку, то другому будет заниматься на нем очень неудобно. Другими словами, мы попадаем в ситуации, когда перед покупкой желательно протестировать разные виды эллипсов.

Если такой возможности нет, нужно не просто читать характеристики на сайте: важно, чтобы у тренажера был большой диапазон регулировок, например длины шага. Правда, в такой ситуации вы должны понимать, что и стоимость данного вида оборудования будет высокая. Как правило, от 120–150 тысяч рублей.

Также не стоит забывать про размеры помещения.

Велотренажеры

Пожалуй, оптимальный вид домашнего кардиооборудования, который позволяет решить сразу несколько задач:

• сэкономить на стоимости оборудования, так как можно купить снаряд за 15–30 рублей;

• существенно экономит место в помещении;

• прост в сборке и обслуживании;

• практически не создает шума;

• дает возможность заниматься практически всем категориям граждан. Единственное, выбирать снаряд необходимо исходя из веса пользователя.

Велотренажеры бывают горизонтальными и вертикальными. Горизонтальному я рекомендую отдать предпочтение людям с варикозной болезнью, а также при проблемах со спиной, так как он снижает нагрузку на нижние конечности и позвоночный столб.

В любом случае выбор кардиотренажера для дома – это скрупулезный и длительный процесс. Не стоит покупать такое оборудование "эмоционально" либо только потому, что на конкретную модель предлагаю хорошую скидку. Ведь важно, чтобы после покупки вы действительно использовали оборудование "по назначению", а не сушили на них полотенца, как часто это бывает.