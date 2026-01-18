Эксперт Каневский рассказал, как быстро вернуться в форму после новогодних застолий

Форма поиска по сайту

Курс на режим: как быстро вернуться в форму после новогодних застолий

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, за какой период времени можно вернуться в форму после новогодних праздников.

Фото: 123RF.com/garnazarina

Есть такое понятие, как профессиональная деформация – состояние, характерное для сфер, где человек регулярно выполняет одни и те же действия, доведя их до "автоматизма". Либо есть специалисты, которые работают с людьми, из-за чего часто переносят свой профессиональный опыт на ситуации, которые в конкретный момент времени не связаны с работой.

Например я, как профессиональный тренер, всегда оцениваю незнакомых с точки зрения их физической подготовки. Ну а когда я нахожусь в фитнес-клубе и вижу посетителя, который регулярно ходит на тренировки, то мгновенно замечаю, если с ним произошли какие-то изменения.

После новогодних праздников я наблюдаю в клубе, где сам тренируюсь, много постоянных клиентов, которые существенно прибавили в весе буквально за две недели каникул. Причем это хорошо видно не только по объемам, но и по снижению уровня физической активности: заниматься им тяжело, даже некомфортно.

Как возвращаться в форму после затяжного новогоднего застолья – разберем в этом материале.

Фото: depositphotos/logoff

Первое, на что я хочу обратить особое внимание, – это необходимость отказа от алкоголя. Во-первых, потому, что ни в коем случае нельзя тренироваться, если выпил накануне, – это опасно для сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, алкоголь – это калорийный напиток, при употреблении которого характерно наличие разного рода закусок и еды в целом.

Праздники прошли, поэтому дайте организму вывести опасный для печени, сердца, почек, мозга токсин – этиловый спирт.

Далее необходимо нормализовать питание. Здесь я рекомендую полностью отказаться от майонеза, кетчупа, соевых соусов. Уменьшите употребление картошки, риса, кукурузы – это все источники крахмала. Также лучше отказаться о солений как источника большого количества соли, которая задерживает воду.

Десерты, мучное, полуфабрикаты, сладкие газированные и негазированные напитки, а также свежевыжатые соки без мякоти, энергетики – все убираем, если вы хотите действительно быстро и безопасно убрать лишние килограммы и вернуться в привычную форму.

Фото: depositphotos/Nobilior

Начинайте употреблять больше свежих овощей, лучше зеленых. В качестве заправки используйте оливковое или рапсовое масло. Для получения белка подходят все виды рыбы, птицы, мяса, но предпочтение отдавайте нежирным кускам, а также правильной термической обработке – никакой жарки. Еще прекрасным источником белка являются кисломолочные продукты, особенно творог, яичные белки, а также протеиновый порошок.
Для получения углеводов как главного источника энергии отдавайте предпочтение сложным углеводам: гречневой каше, макаронам из твердых сортов пшеницы, а также цельнозерновому хлебу.

Ну и не забывайте пить побольше чистой воды без газов и красителей.

Также важно не просто приступить к регулярным тренировкам, о которых мы поговорим чуть позже. Для начала необходимо восстановить режим отдыха и сна, без которого невозможно регулярно заниматься, тем более когда есть задача вернуть форму.

Другими словами, старайтесь вовремя ложиться спать, желательно в одно и то же время. При этом не пересыпайте в выходные, как делали в праздники, – это будет сбивать ваш циркадный ритм.

Фото: depositphotos/fotomircea

Что касается тренировочного процесса, то здесь нужно сделать акцент на кардиотренировки как главный вид занятий, где организм в качестве источника энергии для работающих мышц использует подкожную жировую клетчатку. Первые две-три тренировки занимайтесь не больше 30 минут, дальше сессию можно увеличивать до 45–60 минут.

При занятиях в тренажерном зале нужно уменьшить вес отягощения от привычного вам примерно на 30–40 процентов, а количество повторений должно составлять 15–20 за подход. Это позволит мускулатуре снова привыкнуть к работе, улучшить кровообращение, запустить механизмы адаптации. Плюс благодаря многоповторному режиму работы вы увеличите расход калорий, что актуально для снижения набранного веса в целом.

При занятиях единоборствами, которые сейчас на пике популярности, нужно отдать предпочтение тренировкам на отработку техники выполнения ударов, а также работе "на мешке". Спарринги при восстановлении нежелательны, так так для них характерна повышенная, часто избыточная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Если соблюдать все правила постепенного входа в тренировочный ритм в сочетании с корректировкой питания и режима отдыха, то вы сможете вернуться в форму уже через 3–4 недели регулярных тренировок.

