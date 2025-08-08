Нейробиолог Алипов: на чтение нужно выделять около трех часов в неделю

9 августа празднуется Всемирный лень книголюбов. Как показало одно из последних исследований, больше половины россиян чувствуют спокойствие во время чтения. При этом 60% уверены, что занятие положительно влияет на саморазвитие и эмоциональное состояние. Так ли это на самом деле, разбиралась Москва 24.

Читать, быть счастливым и хорошо спать

Примерно 55% россиян заявили, что книги дают им ощущение спокойствия, сообщила "Газета.ru" со ссылкой на исследование литературной платформы. При этом 38% находятся в мечтательном состоянии, 31% опрошенных испытывает вдохновение, а 30% оказываются в задумчивости. Счастье во время чтения испытывают 24% респондентов, но грусть и скуку чувствуют по 15% опрошенных.

Кроме того, 89% респондентов отметили, что их настроение меняется в процессе чтения книги. Для 35% это изменения в лучшую сторону: появляются спокойствие и радость. Вместе с этим 65% утверждают, что их душевное состояние зависит от конкретного содержания.

Топ-5 жанров книг, которые благоприятно влияют на настроение, составили любовные романы (75%), фэнтези (66%), приключенческие романы (38%), эротика (37%) и фантастика (33%).

Интересно отметить, что лучшими для респондентов произведениями стали "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова, "Джен Эйр" Ш. Бронте, "Гордость и предубеждение" Д. Остин, "Алхимик" П. Коэльо и "Унесенные ветром" М. Митчелл. Также опрошенные отметили романы "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского и "Войну и мир" Л. Н. Толстого.

(перенос героя в прошлое, будущее, в другой мир и так далее. – Прим. ред.) и поджанр бытового фэнтези.

Анастасия Тугова редактор литературной платформы Из результатов опроса видно, что наибольший эмоциональный отклик у читателей вызывают жанры любовного романа и фэнтези. Популярность любовных романов объясняется тем, что они поднимают близкие аудитории темы – сложности во взаимоотношениях, которые зачастую обыгрываются в комическом ключе. Поэтому, например, популярен поджанр романтической комедии. Фэнтези же привлекает возможностью отвлечься и погрузиться в альтернативную реальность, при этом сохраняя связь с реальными чувствами и переживаниями. На этом фоне продолжают набирать популярность такие сюжетные тропы, как попаданчествои поджанр бытового фэнтези.

Стоит отметить, что выбор книг обычно происходит интуитивно (76%), после чтения аннотации. На рецензии и обзоры обращают внимание 12%, при этом 3% прислушиваются к советам близких и друзей, а 1% покупает конкретное произведение по рекомендации психолога.

Также выяснилось, что чтение книг влияет на сон: 42% опрошенных отметили, что он у них улучшился, правда это состояние зависит от жанра. 24% стали быстрее засыпать, а 7% в целом заметили более спокойный сон из-за регулярного чтения. Тем не менее 22% респондентов уверены, что этот процесс не влияет на ночной отдых, а иногда даже ухудшает засыпание, так как хочется дочитать произведение до конца.

При этом больше половины (60%) отметили значительное влияние на внутреннее состояние и личностное развитие от чтения книг в долгосрочной перспективе. А 73% респондентов уверены, что чтение продлевает жизнь.

Также почти все опрошенные (92%) сказали, что произведения позволяли взглянуть по-другому на жизненные обстоятельства, при этом 80% они помогли совладать с переживаниями и решить проблемы. Для снятия стресса или расслабления чтение выбирают 98% респондентов.

Важно подчеркнуть, что для 72% опрошенных чтение книг является отличным дополнением к психотерапии. При этом 16% уверены, что иногда книга способна заменить психотерапевта.

Кристаллизованный интеллект

Любовь к чтению книг передается генетически, а также прививается через воспитание, рассказал Москве 24 нейробиолог Владимир Алипов.

"Стоит отметить: проводились многочисленные исследования, которые не оправдали утверждения, что чтение помогает стать умнее. Однако оно напрямую влияет на кристаллизованный интеллект, основанный на знаниях, которые накоплены в течение жизни. Они служат в качестве базы для того, чтобы создавать новые знания", – объяснил эксперт.

Он добавил, что кристаллизованный интеллект влияет и на вербальные навыки. Они отвечают за то, как хорошо человек формулирует мысли и насколько плавно говорит и пишет.





Владимир Алипов нейробиолог При этом кристаллизованный интеллект может расти до самой старости, если много читать. В то время как подвижный интеллект начинает снижаться после 30 лет.

Говоря о том, какую книгу для чтения лучше выбрать, эксперт отметил, что жанр зависит от цели. Если хочется просто получить удовольствие и расслабиться, то можно обратить внимание на любимое направление, вплоть до бульварной прозы. Когда возникает желание развить вербальные навыки, рекомендуется выбрать классическую литературу или писателей со сложным, красивым слогом.



Владимир Алипов нейробиолог Если же хочется улучшить эрудицию, то подойдет научно-популярная или даже научная. В неделю нужно выделять около трех часов на чтение – этого достаточно для поддержания вербальных навыков, которые входят в кристаллизованный интеллект.

При этом эффект от аудио- и печатных книг почти одинаковый. Разница лишь в том, что последние "пропускаются" через зрительную систему, поэтому помогают развить внутреннюю грамотность. Кроме того, визуальная информация лучше запоминается, заключил Алипов.