Специалист Акопян дала советы, как вернуть ребенку интерес к учебе

Дети теряют интерес к учебе, спорту или творчеству из-за "дешевого дофамина", считают психологи. Вместе с экспертом разбираемся, что это такое и как родители могут помочь ребенку улучшить концентрацию внимания.

Быстрые удовольствия

Видеоигры, социальные сети, сахар и фастфуд вызывают привыкание. Такие занятия не требуют от человека больших усилий и при этом быстро повышают уровень гормона дофамина, рассказала Москве 24 специалист семейного центра "Диалог" столичного Дептруда и соцзащиты населения Фируза Акопян.

По ее словам, хотя эффекту подвержены и многие взрослые, в большинстве случаев с ним сталкиваются дети и подростки в возрасте от 6 до 15 лет. Тогда родители могут заметить, что ребенок с удовольствием проводит часы в интернете или съедает сладкий перекус, но больше не проявляет интерес к занятиям, которые радовали его раньше.



Фируза Акопян специалист семейного центра "Диалог" Дептруда и соцзащиты населения города Москвы Если ваши сын или дочь могут часами сидеть в интернете, но не способны сосредоточиться на чтении книги – это классический пример получения "дешевого дофамина". Мозг ребенка, который активно развивается, особенно подвержен влиянию этих краткосрочных эффектов.

Из-за "дешевого дофамина" становится сложно сосредоточиться. Поэтому интерес к учебе в школе, спорту и творческим увлечениям слабеет, пояснила эксперт. Кроме того, воздействие гормона повышает стресс, тревожность и даже агрессию.

Поддержка и командная работа

Помочь ребенку вернуть интерес к полезным занятиям можно, ограничив его время с гаджетами, считает Фируза Акопян. В частности, рекомендуется установить конкретное время, которое допустимо проводить за телефоном или компьютером. Это позволит не только сфокусироваться на важных делах, но и развить навыки тайм-менеджмента.

Не лишним будет включить в рацион полезные перекусы. Фрукты, орехи или натуральные йогурты поддержат стабильный уровень энергии и улучшат настроение ребенка. Кроме того, они станут достойной альтернативой продуктам с высоким содержанием сахара, которые дают резкий, но кратковременный подъем сил и провоцируют усталость и сонливость, подчеркнула специалист.

Также взрослым следует поддерживать увлечения, требующие терпения и усидчивости. Поощряя занятия спортом, рисованием, музыкой или программированием, можно развить у ребенка дисциплину и научить его преодолевать трудности.



Фируза Акопян специалист семейного центра "Диалог" Дептруда и соцзащиты населения города Москвы Осваивая новое, он не только раскрывает свои таланты, но и приобретает гибкость и умение адаптироваться.

Совместные занятия и спорт дают ощущение значимости живого общения, поэтому важно привлекать ребенка к работе в команде. Такой подход позволит улучшить его коммуникативные навыки, применяя которые станет гораздо проще искать друзей и поддержку среди сверстников.

"Дешевый дофамин мешает ребенку достигать серьезных успехов, из-за чего его самооценка может страдать. Когда родители создают атмосферу, где интересно учиться и пробовать что-то новое, дети находят радость в настоящих достижениях и живом общении", – напомнила Акопян.

Однако, по мнению эксперта, эффективнее всего бороться с дофаминовой зависимостью совместными усилиями родителей и специалистов. Для мам и пап доступны лекции и встречи в семейных центрах, на которых им подскажут, как организовать режим ребенка и находить баланс между временем, проведенным за гаджетами, и другими активностями, резюмировала она.