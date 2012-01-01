Екатерина Мизулина: дети могут оказаться за решеткой из-за предложений о работе в Сети

Дети и подростки нередко становятся жертвами киберпреступлений. Вместе с экспертами разбираемся, какие опасности могут поджидать ребенка в Сети и как уберечь его от неприятностей.

Преступные сети

На просторах интернета школьники часто могут наткнуться на жестокость по отношению к животным, пропаганду наркотиков, а также предложения о работе закладчиком, рассказала Москве 24 глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, такой контент в основном направлен на молодежь, и чаще всего злоумышленники рассылают его через социальные сети или мессенджеры.







Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Многие из атак направлены на подрастающее поколение: это и психологическое воздействие, и различные попытки завлечь в совершение преступлений, и мошенничество и многое другое.

Мизулина подчеркнула, что иногда из-за подобных действий школьники могут даже оказаться за решеткой.

"Незнакомцы предлагают подросткам работу, втягивают в совершение диверсионных или террористических действий (таких, как диверсия на железнодорожной инфраструктуре, поджоги военкоматов). Чаще всего преступник уходит от ответственности, потому что находится не на территории нашей страны, а дети попадают за решетку на срок от 15 лет", – заметила она.

Кроме того, в интернете все чаще можно столкнуться с аферистами, которые представляются потенциальной жертве родственниками или друзьями. По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, такие преступники нередко пользуются доверием детей и подростков, манипулируя их сознанием (в том числе с помощью нейросетей).



Дмитрий Мариничев интернет-омбудсмен Например, дети вступают в контакт якобы с родителями, получают от них какие-то инструкции, выполняют их. Но на самом деле на другой стороне провода – злоумышленники.

"Безопасный город": как обезопасить детей от деструктивного контента в Сети

Специалист напомнил, что с помощью искусственного интеллекта мошенники подделывают голоса и внешность, поэтому у детей не возникает никаких сомнений. В итоге юные пользователи без опаски присылают "доверенному" пользователю свои фотографии, личные данные.

"Например, "мама" может написать, чтобы ребенок взял телефон и продиктовал нужные цифры с банковской карты. Это простое действие, которое у ребенка может не вызвать никаких мыслей, сомнений", – добавил эксперт.

Мариничев подчеркнул, что, помимо прочего, в интернете много шок-контента, например треш-стримы, которые могут навредить психике ребенка. При этом не исчезли и опасные сообщества, также влияющие на моральное состояние школьников, заметил эксперт.

Правильно донести информацию

Ограничить ребенка от этих и других интернет-неприятностей можно. Прежде всего Екатерина Мизулина рекомендовала быть аккуратнее при публикации контента, личной информации, видео и фото: преступники могут воспользоваться этими данными в своих целях.

Кроме того, эксперт призвала помнить об осторожности при общении с незнакомцами.



Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Злоумышленники ищут жертв в группах или чатах по интересам, начинают писать всем подряд, ожидая, что кто-то из детей откликнется. К сожалению, в результате дети становятся жертвами преступлений либо идут на поводу у этих людей и сами совершают преступления. Всегда нужно думать, с какой целью незнакомый человек пишет в личные сообщения и зачем он пытается установить контакт.

В свою очередь, Дмитрий Мариничев посоветовал соблюдать еще несколько несложных правил безопасности:

поставить фильтры;

использовать прокси-серверы;

заблокировать опасные ресурсы;

регулярно проверять историю браузера.

Кроме того, имеет смысл установить ограничения по времени на игры и соцсети.

Также важно объяснить ребенку, что мошенники могут использовать личности его друзей и близких в своих корыстных целях. Чтобы отличить злоумышленника от знакомых, нужно обратить внимание на историю чата: если мама прислала сообщение, но до этого нет никакой переписки, необходимо позвонить ей по телефону и спросить лично, в чем дело, заметил интернет-омбудсмен.





Дмитрий Мариничев интернет-омбудсмен Детям помладше можно объяснить, как работают мошенники, на примере сказки "Волк и семеро козлят". На сегодняшний день у нас технология как у волка – подмена голоса. Это наглядный пример того, как работает дипфейк.

Помимо прочего, Мариничев призвал небанально подписывать родственников в контактах телефона. Например, после слова "мама" можно поставить какую-нибудь аббревиатуру: так мошенникам будет сложнее подделать никнейм в социальных сетях и втереться в доверие к ребенку.