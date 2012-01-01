Екатерина Мизулина: дети могут оказаться за решеткой из-за предложений о работе в Сети

Дети и подростки нередко становятся жертвами киберпреступлений. Вместе с экспертами разбираемся, какие опасности могут поджидать ребенка в Сети и как уберечь его от неприятностей.
Преступные сети
На просторах интернета школьники часто могут наткнуться на жестокость по отношению к животным, пропаганду наркотиков, а также предложения о работе закладчиком, рассказала Москве 24 глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, такой контент в основном направлен на молодежь, и чаще всего злоумышленники рассылают его через социальные сети или мессенджеры.
Мизулина подчеркнула, что иногда из-за подобных действий школьники могут даже оказаться за решеткой.
"Незнакомцы предлагают подросткам работу, втягивают в совершение диверсионных или террористических действий (таких, как диверсия на железнодорожной инфраструктуре, поджоги военкоматов). Чаще всего преступник уходит от ответственности, потому что находится не на территории нашей страны, а дети попадают за решетку на срок от 15 лет", – заметила она.
Кроме того, в интернете все чаще можно столкнуться с аферистами, которые представляются потенциальной жертве родственниками или друзьями. По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, такие преступники нередко пользуются доверием детей и подростков, манипулируя их сознанием (в том числе с помощью нейросетей).
"Безопасный город": как обезопасить детей от деструктивного контента в Сети
Специалист напомнил, что с помощью искусственного интеллекта мошенники подделывают голоса и внешность, поэтому у детей не возникает никаких сомнений. В итоге юные пользователи без опаски присылают "доверенному" пользователю свои фотографии, личные данные.
"Например, "мама" может написать, чтобы ребенок взял телефон и продиктовал нужные цифры с банковской карты. Это простое действие, которое у ребенка может не вызвать никаких мыслей, сомнений", – добавил эксперт.
Мариничев подчеркнул, что, помимо прочего, в интернете много шок-контента, например треш-стримы, которые могут навредить психике ребенка. При этом не исчезли и опасные сообщества, также влияющие на моральное состояние школьников, заметил эксперт.
Правильно донести информацию
Ограничить ребенка от этих и других интернет-неприятностей можно. Прежде всего Екатерина Мизулина рекомендовала быть аккуратнее при публикации контента, личной информации, видео и фото: преступники могут воспользоваться этими данными в своих целях.
Кроме того, эксперт призвала помнить об осторожности при общении с незнакомцами.
В свою очередь, Дмитрий Мариничев посоветовал соблюдать еще несколько несложных правил безопасности:
- поставить фильтры;
- использовать прокси-серверы;
- заблокировать опасные ресурсы;
- регулярно проверять историю браузера.
Кроме того, имеет смысл установить ограничения по времени на игры и соцсети.
Также важно объяснить ребенку, что мошенники могут использовать личности его друзей и близких в своих корыстных целях. Чтобы отличить злоумышленника от знакомых, нужно обратить внимание на историю чата: если мама прислала сообщение, но до этого нет никакой переписки, необходимо позвонить ей по телефону и спросить лично, в чем дело, заметил интернет-омбудсмен.
Помимо прочего, Мариничев призвал небанально подписывать родственников в контактах телефона. Например, после слова "мама" можно поставить какую-нибудь аббревиатуру: так мошенникам будет сложнее подделать никнейм в социальных сетях и втереться в доверие к ребенку.