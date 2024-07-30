Московский дворец пионеров обучит детей и педагогов основам информационной безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский дворец пионеров заключил соглашение о сотрудничестве с "Лабораторией Касперского", согласно которому они вместе создадут программу, направленную на обучение свыше 1,5 тысячи столичных школьников и педагогов основам информационной безопасности. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В основу этой программы ляжет 25-летний опыт отечественной IT-компании в цифровой сфере.

"Ученики натренируются отличать безопасные сайты от потенциально фишинговых, узнают, как защитить себя и свои данные, как помочь родственникам правильно настроить устройства и приложения", – объяснил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Школьникам на протяжении учебного года расскажут о работе специалистов по информационной безопасности, выявлении и анализе киберугроз, а программисты помогут освоить методы шифрования и способы защиты от вирусов. Для педагогов проведут онлайн-курс "Обеспечение информационной безопасности в современных условиях", в рамках которого они смогут овладеть новыми навыками по преподаванию защиты от киберугроз.

По словам советника гендиректора по образовательным проектам IT-компании Вениамина Гинодмана, эти занятия помогут повысить цифровую грамотность граждан, а дети дополнительно смогут познакомиться с профессиями в области кибербезопасности.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что антироссийские санкции простимулировали развитие сферы цифровых технологий в стране. Это связано с тем, что сейчас в кратчайшие сроки приходится самостоятельно воссоздавать многие вещи, в которых ранее не было "суперпотребности" из-за развитых западных технологий, отметил он. По его мнению, это дает большой стимул развитию отрасли, образования, науки.

Он также уверен, что в России хватает конкретных разработок и талантливых людей. По его данным, у страны есть, что предложить. В частности, большой интерес проявляется к сфере цифровизации финансовой сферы и кибербезопасности.

