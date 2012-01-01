Психолог Самохина дала советы, как перестать гиперопекать детей

По данным западных аналитиков, среди представителей поколения Z все популярнее новый тренд – брать с собой на собеседования родителей и в целом активно привлекать их к поиску работы. И большое количество пользователей Сети мгновенно связали явление с возросшей гиперопекой. Москва 24 выяснила, как отличить гиперопеку от обычной заботы и справиться с чрезмерным желанием все контролировать.

Что такое гиперопека?

Гиперопека – это забота, при которой родители чрезмерно контролируют и защищают своих детей, лишая их самостоятельности. Об этом Москве 24 рассказала заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию "Центральный", психолог Светлана Самохина.

Причины такого поведения могут быть разными: влияние личного опыта, если так было принято в семье, или события, связанные с ребенком, например травмы или болезни. Иногда родители неосознанно боятся остаться одни, поэтому не хотят отпускать ребенка и стремятся чувствовать свою значимость, особенно если воспитание – единственная деятельность, которой посвящено все время.



Светлана Самохина психолог В первые годы жизни ребенка забота о нем – необходимое условие развития, но по мере взросления маленький человек должен учиться сам распознавать свои потребности и брать на себя ответственность. Гиперопека родителя блокирует развитие этих навыков, и в этом основная опасность – она тормозит самостоятельность ребенка.

Проявления гиперопеки в семье могут быть разными: от постоянного контроля учебы и поведения ребенка до решения за него любых бытовых и социальных задач. Заметить, есть ли в семье признаки чрезмерного контроля, можно по нескольким "красным флагам" (при этом важно учесть возраст ребенка).

• Вы стараетесь защитить ребенка от любой потенциальной опасности: "не раскачивайся на качелях, упадешь", "не беги, запнешься", "надень шапку, тебе холодно" и так далее.

• У ребенка нет домашних обязанностей, он не умеет делать элементарные вещи для своего возраста. Например, пятилетка уже вполне может сам относить вещи в стирку и убирать игрушки, а 10-летний ребенок – сходить в магазин за продуктами по списку.

• Родители принимают все решения за ребенка: кого выбирать в друзья, чем заниматься, что носить и так далее.

• Мама и папа постоянно контролируют: проверяют телефон, вещи и рюкзак.

Для будущего – мало хорошего

Последствия этого могут влиять на всю дальнейшую жизнь сына или дочери, предупреждают эксперты.

"Если составить условный портрет взрослого, который рос с гиперопекающими родителями, то это, скорее всего, будет человек, которому трудно найти свое место в жизни. Он всегда рассчитывает на помощь со стороны, не способен справиться со сложными ситуациями, думает, что ему все должны. Не умеет отстаивать свою позицию и свое мнение. Не доводит начатое до конца", – рассказал Родион Баранов, член Федерации психологов образования России.



Родион Баранов член Федерации психологов образования России У такого человека, как правило, завышенные ожидания от жизни и чувство неудовлетворенности из-за собственной нереализованности.

Чтобы перестать гиперопекать ребенка, стоит начать с анализа своего состояния, отмечают специалисты. Психологи советуют задуматься, какие из страхов или мыслей действительно связаны с ребенком, а какие – с вами? Действительно ли ребенку так опасно подниматься на эту горку или нужно ли ему становиться музыкантом, если это ваша мечта?

Дайте больше свободы. Соотнесите возможности ребенка с возрастом и определите, какие решения он будет принимать сам: что съесть на завтрак, что надеть, с кем дружить. Пусть у него будет личное время, которое он распределит по своему усмотрению. Обязательно поощряйте инициативу.

Несколько важных моментов. Не помогайте, если вас об этом не просят, даже если вам кажется, что вы сделаете лучше, быстрее, чище и так далее. Когда ребенок обращается за помощью, поддержите, но не делайте все за него.

Позвольте ребенку ошибаться. Ошибки – важная часть обучения и формирования опыта. Ничего страшного, если он наденет колготки наизнанку или забудет учебник.

Поменяйте приоритеты и уделите время себе. Родитель – не единственная ваша роль, и дети должны видеть, что забота о себе – часть жизни и здорового отношения к себе.